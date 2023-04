P3B: Ohey s’impose contre Denée et officialise son titre de champion

Victorieux 5-1 de Denée et disposant de 11 points d’avance sur Ciney B alors qu’il ne reste plus que trois journées à disputer, Ohey est officiellement le premier champion de P3 ! Les hommes de Vivian Delhalle savouraient d’autant plus qu’ils avaient loupé la montée de très peu l’an dernier. Cette fois, c’est dans la poche et les Rouge et Noir évolueront à nouveau en deuxième provinciale la saison prochaine.