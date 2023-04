Onzième titre européen pour Jonathan Mulolo

Jonathan Mulolo est donc bien de retour au plus haut niveau, malgré une longue blessure et des impératifs professionnels qui l’ont empêché de s’entraîner comme il l’aurait souhaité, tout en conservant néanmoins une forme physique optimale. "On a bien préparé ce championnat en tablant sur sa forme actuelle et en ajoutant un entraînement intensif par semaine avec moi et un autre chaque week-end avec l’équipe nationale, explique Jeannot Mulolo. Jonathan et l’équipe ont fait l’aller-retour en Suisse sur le week-end et on peut dire qu’il s’agit d’un titre gagné sur l’expérience en tant que capitaine de l’équipe nationale. Cela fait suite aux très bonnes performances de notre club le Simba Team qui avait remporté la médaille d’or U14 aux internationaux d’Orléans (Fra) la semaine précédente avec Romain Dupuis en -55kgs auteur de sept victoires face à plusieurs champions internationaux alors que mon fils cadet Hugo décrochait le bronze en U16 +70 kgs dans une catégorie relevée avec quatre victoires et une défaite. Une très belle période pour l’instant pour nous après les championnats FFKAMA de samedi à Andenne et avant les prochains tournois internationaux d’Ophélie au Maroc et au Japon."