Denée ouvre le score dès la 7e sur une mauvaise passe en retrait qui profite à Bourgeois. Les Oheytois ne paniquent pas et égalisent 11 minutes plus tard par Dechanet. Cepa Dos Santos fait 2-1 avant la mi-temps. Depas creuse l'écart peu après l’heure. Rentré en jeu juste après le but, Toussaint s'offre un doublé dans les 20 dernières minutes.

Sclayn 1 - Union Dinantaise 4

Ongono fait 0-1 après un cafouillage dans le rectangle. Sclayn ne baisse pas les bras et se crée plusieurs occasions et Wilmet remet finalement les 2 équipes à égalité sur penalty avant la pause. Charlier fait 1-2 sur corner dès la reprise, les visités sont ensuite réduits à 9. Malgré 2 occasions franches pour Sclayn, Akandja fait 1-3 à la 68e en contre-attaque. Leyssens tue tout espoir dans le temps additionnel.

Boninne 6 - Faulx 4

Les Boninnois ouvrent les marquoirs au quart d'heure par un magnifique coup-franc de Dauphin mais Wick égalise à la 22e. Raemakers fait 1-2 dans la foulée puis Bruyeer creuse l'écart. Après la pause, Meunier réduit l'écart mais Wick fait 2-4 juste après. Boninne n'abandonne pas et tente le tout pour le tout, Masper fait 3-4 à l’heure, Pierre égalise 1 minute après et Coulon donne l'avantage aux siens à 20 minutes du terme. Heynen tuait tout espoir en fin de match.

Loyers 2 - Bioul 1

Malgré une bonne entame visiteuse, Hontoir profite d'une erreur défensive pour faire 1-0. André double la mise juste avant la mi-temps. Dans le second acte, Bioul change de tactique et prend l'ascendant sur le match. Mahy fait 2-1 sur penalty à la 88e, trop tard.

Miécret 2 - Achêne 0

Le score est de 0-0 au repos, aucune des 2 équipes n'ose prendre des risques. En deuxième mi-temps, Miecret est plus entreprenant et ouvre le score via Grevesse à peine monté au jeu à la 70e. Achêne pousse pour égaliser et se fait punir par Merland qui tue tout suspense à la 85e.

Condrusien 4 - Assesse 1

Les Hamoisiens rentrent très bien dans le derby, Delfosse fait 1-0 à la 9e. Les visités ont l’ascendant et se créent plusieurs occasions bien stoppées par le gardien assessois. Pleugers double la mise à la demi-heure et Elliot Vestens creuse l’écart dans la foulée. Dès la reprise, Delfosse s’offre un doublé. Piqués dans leur orgueil, les visiteurs mettent plus d’intensité et le match s’équilibre. Hermant sauve l’honneur sur penalty à la 54e. Assesse continue sur sa lancée mais le score n’évoluera plus.