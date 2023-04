BELGRADE: Beca, Andre 7 (1x3), Davreux 7 (1x3), Pretto 3 (1x3), Hucorne 5 (1x3), Depouhon 9 (1x3), Cerquarelli 10 (1x3), Mommer 2, Thiry 11 (2x3), Bampolineza 3 (1x3).

Bien décidés à faire trembler les seconds du classement, les Belgradois prennent l’avance après 2 (5-2) mais les Nivellois peuvent compter sur l’efficacité à distance de Navez pour s’accrocher et même passer devant pour mener 18-21 au terme du premier quart-temps.

Les échanges s’équilibrent jusqu’à 27-31 à la 26e mais la partie prend une nouvelle tournure avec un cinglant 0-12 en deux minutes: 27-43 puis 31-46 à la pause.

L’écart de 15 points n’est pas encore décisif mais les Namurois ne parviennent pas à le combler et, alors que le marquoir indique 38-50, les Belgradois encaissent un nouveau 0-12 offrant une avance de 24 points aux Nivellois dès la 28e: 38-62 puis 43-65 à la demi-heure. Les derniers espoirs de l’équipe locale se sont alors envolés et les dix dernières minutes ne sont plus que formalité pour les Nivellois qui renouent avec le succès après deux revers consécutifs: 57-78. "On peut parler d’un off-day, commente le coach belgradois Didier Thémans. La mentalité n’y était pas, nous avons joué comme en déplacement, en manquant d’intensité, incapables de contester la domination des Nivellois qui ont simplement joué juste pour nous battre, sans même devoir sortir un grand match. Comment gagner un match en inscrivant mois de 60 points ?"