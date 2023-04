CINEY: C. Beguin 13 (3x3), O. Beguin 3 (1x3), Van Meerbeeck 11 (1x3), Simon, Vanhorsigh 2, Delire 17, Bechoux 12 (4x3), Laurant 3 (1x3), Medjo 5, Dachelet.

Dès le coup d’envoi, Ciney arrose en périphérie (23-15, 10e), avant de partir en transition, sur base d’une grosse défense (40-28, 20e). Au retour du vestiaire, les Bleues sont mis en difficulté par Alleur aussi bien derrière que devant (51-41, 30e), mais elles corrigent le tir dans le final en mettant l’accent sur la défense. "C’est normal, l’objectif était de la travailler et d’encaisser maximum 48 points, précise le coach, Jean-Christophe Beguin, qui a appliqué les instructions de Jurgen Van Meerbeeck. Avec 50 points subis, le bilan en ressort positif."

Liège B 67 – Boninne 63

20-11, 14-19, 21-11, 12-22.

BONINNE: Philippe 10 (2x3), Broers 4, Drygalski 2, Laffineur 10, Ory, Lesire, Fivet 11 (1x3), Hubaut 26 (1x3).

Alors que la grande Osselaere tire son épingle du jeu côté liégeois, l’incontournable Hubaut maintient son équipe à flot (20-11, 10e). Cette dernière est ensuite suivie par ses coéquipières à la finition pour réduire l’écart: 34-30 au repos. À la reprise, Boninne retombe dans un moment creux alors que Liège reprend le large à coups de lancers francs (55-41, 30e). Les Jaunes n’abdiquent pas pour autant et, sur base d’une bonne défense, reviennent dans la course mais ne concrétisent pas leurs dernières situations. "Il y a eu trop d’inconstance à tous les niveaux, regrette le coach, David Roussaux. Cette défaite m’embête étant donné que la cinquième place s’envole."

Ottignies 64 – Namur B 55

18-12, 17-20, 8-14, 21-9.

NAMUR: Matthys 2, Giaux 11 (1x3), Hucorne 8, Iemmolo 11 (2x3), Boosten 6, Colin, Chirishungu 3, Vandy 3 (1x3), Cool 9 (1x3), Remacle, Godart 2.

Les Namuroises ont fait douter le leader. "L’issue est malheureuse puisque nous sommes encore devants à la 37e, signale le coach, Jeremie Palix. Et Ottignies s’est alors appuyé sur son expérience pour faire la différence dans le final. Le tournant du match ? La sortie sur blessure de Hucorne au milieu du troisième quart alors qu’on était à +3. Par ailleurs, on aurait pu tourner le match en notre faveur s’il y avait plus de collectif. Sinon, je n’ai rien à reprocher aux filles. Elles ont livré, dans le contenu et dans l’énergie, une excellente sortie. Je préfère perdre de cette sorte."