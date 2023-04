14-20, 19-15, 10-17, 1-13

PROFONDEVILLE: S. Bastin 0, Delveaux 5, Nopens 7, L. Gilain 4, Lemaire 4, Léonard 1, Grandjean 2, A. Bastin 11, Deltombe 6 (1x3), Jallet 4, L’Hoir 0.

NATOYE: Melchior 3 (1x3), S. Gilain 1, Haquenne 7 (1x3), Arts 2, Schevers 2, Georges 14 (2x3), Eloy 0, Giaux 16 (3x3), Davin 6, Henry 2, Capart 2, Antoine 10.

"Ce qu’on vient de réaliser avec cette jeune équipe B, est exceptionnel", lance Bastien Gilain peu après le coup de sifflet final. La finale débute en faveur des Natoyens qui mènent 6-13 à la 6e.

Nullement intimidés, les Mosans, malgré une faible réussite aux shoots, parviennent à calmer le jeu et ne concéder que six unités de retard au terme du quart initial (14-20). Ces derniers se montrent plus performants par la suite. C’est effectivement 33-29 à la 19e. Mais volià, ils ne peuvent rester concentrés au contraire de Natoye qui rentre aux vestiaires nanti de deux points d’avance (33-35). "Si on avait gardé l’avance au repos, il est probable que la seconde période aurait été différente", confie Kevin Cassart.

"Pendant la pause, j’ai clairement dit à mes joueurs que j’étais fâché et qu’ils devaient aller au combat dès la reprise", signale Bastien Gilain. Message reçu dix sur dix même s’il a fallu attendre la 26e pour voir les Condrusiens opérer un premier break (43-52) ."Au vu de la première période, on pouvait faire mieux, mais après la pause mes joueurs ont lâché mentalement, regrette Kevin Cassart. Dommage que cela arrive en finale".

Si Deltombe convertissait un lancer franc à l’entrée du dernier round, par la suite ses équipiers restaient sans réaction et muets jusqu’en fin de rencontre. Quant aux Condrusiens, ils ne demandaient pas leur reste et n’hésitaient pas à tirer avec succès à distance via Melchior, Haquenne et Georges. La messe était dite et la coupe rentrait à Natoye.

"Même si le score final est un peu flatteur pour nous, Profondeville ne nous a pas toujours facilité la tâche, conclut Bastien Gilain. Je ne peux qu’être fier de mes jeunes joueurs qui ont progressé de match en match".

Côté profondevillois c’était évidemment la déception. "Il est certain que je suis déçu de l’issue de cette finale, termine Kevin Cassart. D’un autre côté, notre saison est une réussite car c’était pour nous une année de transition où le premier objectif était de se sauver le plus vite en championnat. La coupe, c’était du bonus".