16-18, 10-16, 20-14, 8-20.

NAMUR: Wilson 8, Boosten, Saucin 8, Zelnyte 2, Rupnik 13 (1x3), Carpréaux 4, Whitted 22, Dossou 11.

Les Panthers commencent fort et prennent rapidement sept points d’avance (11-4 après 3’30 de jeu), Julia Franquin se montrant adroite. Aaliyah Wilson, de retour dans le cinq de base après de longs mois sur la touche, inscrit ses lancers avant que Whitted ne marque sur sa seconde chance lors de l’action suivante. Namur est au contact mais les shoots liégeois font mal et permettent aux Principautaires de reprendre distance (16-8 à la 6e). Les montées au jeu de Saucin et Rupnik font alors du bien à Namur. Avec une défense resserrée et une Slovène en réussite, les Namuroises passent devant en fin de quart-temps.

Il n’y en aura plus que pour le Basket Namur Capitale lors des cinq minutes suivantes, concluant un 2-18 (18-26 à la 15e). Liège se ressaisit ensuite mais Peyton Whitted est sur un nuage, Namur est à +8 à la mi-temps.

À la reprise, Marie Peeters alimente le marquoir pour les Panthers qui recollent au score (35-38). Dossou et Whitted portent ensuite Namur pour résister au retour des Liégeoises, aidées par la réussite à distance d’Eva Hambursin. Rien n’est fait après 30 minutes (46-48), Peeters égalisant même sur un lancer franc en début de quatrième. Si les Namuroises sont imprécises derrière l’arc, elles assurent au rebond et infligent un nouveau run cinglant aux Liégeoises: 10-0 en cinq minutes (52-64), le match est plié.

Avec un bilan de 15 victoires et 5 défaites, Namur affrontera Courtrai, sixième, au premier tour des play-off. Même si cela dépendra des résultats de la phase finale, la troisième place devrait offrir une qualification directe en Eurocup à Namur pour la saison prochaine.