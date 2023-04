Namur a rendu hommage à "Dédé" Malherbe

Cinq cents personnes se sont rassemblées pour la première partie de cet hommage à André Malherbe à l’auditoire Vauban de l’UNamur Le lieu a permis aux proches et amis de "Dédé" de revenir sur son parcours avec des photos, des vidéos, des témoignages. Hutois d’origine, et fils de pilote de moto, il commence le motocross en 1967 alors qu’il a onze ans. Après un passage rapide chez les amateurs, il remporte rapidement un premier titre de champion de Belgique chez les juniors. En 1973 il participe au championnat d’Europe de motocross FIM 125 cc qu’il remporte. Tout comme l’année suivante. Il change progressivement de catégories pour participer en 1978 au championnat du monde en 500cc, qu’il termine sixième pour sa première participation. L’année suivante il remporte son premier succès dans la catégorie reine, à Namur, sur le circuit atypique de la citadelle. Il s’impose au terme d’un duel avec Roger De Coster considéré à l’époque comme le roi de la citadelle. Interviewé au terme de ce duel, il admet que sans les problèmes rencontrés par ce dernier il ne se serait pas imposé. Cette honnêteté et justesse sont quelques-unes des qualités soulignées par les personnes qui ont pris la parole durant cet hommage.