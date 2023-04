Les Limaloises étant rentrées sans encombre d’Alken la veille (1-3), les Namuroises ne pouvaient décrocher les lauriers, ce dimanche, à Chaumont. Mais elles ont fait le boulot pour s’offrir l’occasion de fêter le titre chez elles, face à Tchalou B, dans quinze jours. "Chaumont nous a un peu mâché le travail, confie Dominique Colin. On les a “dézinguées” au service, en mettant leur réception à mal. Justine Belemans, qui est d’ordinaire leur plus grosse pourvoyeuse de points, n’a pu en faire que deux au premier set, et c’était déjà 8-14. Et sur sa dernière tentative, c’est Louise Staquet qui l’a solidement contrée. Au début, j’ai pourtant dû en appeler au calme et à l’application d’un bloc plus stratégique. Léa Hubeaux et Lucie Rousselin ont très bien servi, alors que Valérie El Houssine a été notre pion modérateur, tout en sortant deux ou trois ballons loin du filet et quelques exercices de style du plus bel effet."

Beverlo 3 – Gembloux 1

(25-21, 19-25, 25-17, 25-15)

Les Gembloutoises ne finiront pas sur le cinquième échelon, occupé par leur adversaire de ce week-end. "Elles étaient un peu meilleures que nous, mais on n’était pas dans les conditions idéales, n’étant pas au complet, signale Audry Frankart. Elles alignaient notamment une opposite qui a fait la différence. Leurs centrales ont aussi bien scoré, malgré notre travail au bloc. Par moments, on a livré du bon volley. Le premier set aurait même pu tourner en notre faveur. Mais, dans les deux derniers, ce n’était pas bon. C’est surtout en réception qu’on a craqué. Il faudra y travailler", analyse le coach d’un groupe qui saluera le retour de Basècles d’Éliane Quoirin, la saison prochaine. "Mais à part elle et Hélène Ledoux, on n’a pas concrétisé d’autres venues, pour l’instant."