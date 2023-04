Arbitre: M. Bouillon.

Carte jaune: Ar. Rouffignon.

Buts: Cappelle (0-1, 55e), Dea. Bajraktari (1-1, 60e ; 2-1, 65e).

MEUX: Pignolet, Van Vyve, Bastien, Mazy, Dea. Bajraktari (80e Ar. Rouffignon), Gaux, Jaspard, Mercier, Soleil (76e Rossignol), Roldan-Simon, Toussaint.

CHEVETOGNE: Evrard, Sevrin, Cowez, Cappelle, P. Minon, Mathieu, Grégoire (40e Puerta Lopez), Desille, Ergot (88e Servais), Pierard, Dubois (88e Mailleux).

Le match démarre sur un train de sénateur et il faut attendre la 23e pour se réchauffer, Gaux trouvant le poteau. Peu après, Evrard gagne son duel face à Toussaint. Dans l’autre camp, c’est au tour de Pol Minon de toucher du bois (34e) avant que Mazy ne mette à nouveau Evrard à l’ouvrage (37e). Le score restait vierge à la pause.

Après les citrons, les Condrusiens remontent avec de meilleures intentions et, à la 55e, un corner de Minon est exploité de la tête par Cappelle pour ouvrir la marque. Ce but a le don de réveiller les locaux et, en cinq minutes, Deart Bajraktari retourne le match. Une première fois sur un assist de Jaspard, une seconde fois bien aidé par Gaux.

"J’ai attendu 27 matches pour voir mon équipe très bien jouer et en récolter les fruits, se réjouissait Claudio Batatinha. À 0-1, nous sommes restés calmes, nous avons posé notre jeu et inscrit les 2 buts qui nous donnent une victoire synonyme de sauvetage." Quant au buteur local, il ne devait même pas jouer. "La veille de la rencontre, j’ai reçu un coup de téléphone de Claudio pour m’annoncer ma titularisation. Je l’ai remercié de la meilleure des manières. En période de ramadan, je suis encore plus content car c’est la 2e fois que je marque dans de telles circonstances."

Du côté visiteur, le coach Régis Diluzolele reconnaissait la victoire méritée des Verts. "Mais même battus, et vu les résultats des trois derniers, nous assurons pratiquement notre maintien", soufflait-il.