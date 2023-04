Arbitre: Dejemeppe.

Cartes jaunes: Hadim, Baudoin, Ntwali.

Buts: Mathy (0-1, 23e et 0-2, 55e), Boutgmi (0-3 pen. 62e), Scaffidi (0-4, 80e).

EVELETTE: Lenoir, Hadim, Baudoin, Williquet (63e Williquet), Dethinne, Aarab, Montéléone (75e Mélery), Delens, Sprimont, Ntawali, Périlleux.

LOYERS: Salmon, Crévits, Dandoy (71e Salihu), Boutgmi (71e Devroye), Tadjenant (71e Mandil), Richir (46e Collard), Lampecco, Scaffidi, Mathy, M. Colard, Mauléon.

Dès le début, Evelette montre de bonnes intentions, face à des Loyersois qui n’ont plus droit à l’erreur, dans leur course au titre. Ce sont les visités qui se créent la première occasion, dès la 2e, par Périlleux, qui voit sa reprise de la tête passer juste à côté. La réplique visiteuse arrive à la 6e. Tadjenant pense donner l’avance aux siens, mais sa reprise en un temps finit sur le piquet. Sur une longue rentrée en touche de Richir, Mathy, d’une superbe bicyclette, met son équipe aux commandes. Après une première mi-temps positive, les hommes d’Olivier Cauz encaissent un deuxième but. Mathy, oublié au second poteau, inscrit son deuxième but de la journée. Les visités accusent le coup et à la 62e, Boutgmi tue tout suspense sur penalty. À 10 minutes du terme, Scaffidi fait 0-4 d'une frappe croisée. Périlleux pensée sauver l’honneur des siens, mais Salmon est à la parade. "À 0-1, nous méritions mieux, explique Olivier Cauz. Mais nous répétons les mêmes erreurs de semaines en semaines. Nous avons baissé les bras à 0-2. Notre sort n’est pas scellé."

Du côté visiteur, le coach Jean-François Beguin peut se montrer satisfait. "Sur un terrain compliqué, nous avons repris notre marche en avant. Nous devons continuer à faire le job. Nous jouerons ce mardi en amical contre Marloie."