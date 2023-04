LOYERS: Massy 6, Casamento 8 (1x3), Demars 22 (1x3), Pirlot 7 (1x3), Bierman 16 (2x3), Vanoverschelde 8, Waterval 4, Badoux 10 (2x3).

Dépassé par le rythme des Liégeois, Loyers prend l’eau défensivement en première mi-temps. À la pause, le mal est fait (-28) même si les Namurois montreront ensuite un meilleur visage.

"Ils ont commencé avec un gros pourcentage de réussite sur des shoots très rapides. Nous avons manqué de rotations, à huit, pour contrer cette équipe jeune qui court beaucoup, regrette Maxence Gilet. On craignait cette fin de saison avec nos blessés mais je veux souligner du positif: malgré les trente de points de retard, les gars n’ont pas baissé les bras, ce qui nous a permis de revenir à -15. Nous devons oublier les résultats de ces dernières semaines et relever la tête pour finir au mieux la saison."

Ciney 76 – Kain 65

26-15, 19-11, 14-18, 17-21.

CINEY: Balthazar A. 6, Laroche 5 (1x3), Jacques 8, De Jaeghere 12 (1x3), Gielen 18 (2x3), Henin, Husson 4, Lecoutre 2, Malliar 20, Vandescure 4.

Avec cette quatrième victoire de suite, Ciney poursuit son excellent second tour et se rapproche un peu plus des play-off:

"On a fini par trouver notre rythme de croisière. Les matchs se suivent et se ressemblent, c’est bon signe", relève Antonin Laroche.

Auteurs d’une bonne première mi-temps, les Condrusiens ont tenu bon ensuite.

"Ils sont revenus grâce à leurs shoots extérieurs mais nous avons réussi à maintenir une dizaine de points d’écart. On a fait un très bon match collectif", conclut le meneur cinacien satisfait du résultat final..