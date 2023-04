Cartes jaunes: Salah El Boukammiri, Asoma, Boreux, Makate Boyoka.

Buts: Paquet (1-0, 25e), Makate Boyoka (1-1, 39e), Bafdili (1-2, 68e).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Paquet, Rosy (76e Baudoin), Kinif, Rouffignon, Marion (69e Moors), Coquelle (87e Mazy).

UNION SAINT-GILLOISE B: Imbrechts, Lopes Ribeiro, Antonio, Huygevelde, Asoma, Bafdili, Makate Boyoka (91e El Moukhtari), Salah El Boukammiri (76e Barradi), Mendoza Rosende, Lemaire, Asaidi.

Privés d’A. Baudoin, Farikou et Lecomte, indisponibles, et de Gaux et Smal, suspendus, les Meutis, qui saluaient le retour de Baudoin, Kinif et Mazy (ces deux derniers de retour de suspension), ont été renversés par des Unionistes vifs et très techniques.

En début de match, les Namurois, qui évoluaient contre le vent, appliquaient à merveille les consignes de leur coach Laurent Gomez: faire bloc afin de ne pas laisser les jeunes visiteurs développer leur jeu.

La première occasion était visitée. Seul au petit rectangle, Coquelle plaçait une tête à côté (8e). "Deuxième ballon, important !", prévenait le T1 meutois. Son équipe avait en effet le tort de laisser les Unionistes entrer dans la rencontre.

Le débordement de Kinif, ponctué par Paquet, plaçait pourtant les "Verts" sur du velours (1-0). A l’approche du repos, Makate Boyoka égalisait, sur la seule approximation défensive visitée (1-1).

En seconde période, les Namurois, forts de l’appui du vent, s’installaient dans le camp bruxellois. Paradoxalement, les visiteurs se montraient les plus dangereux, à l’image de Huygevelde et Bafdili. Ce dernier exploitait un ballon dans le petit rectangle (1-2). "On lève la tête !", lançait Laurent Gomez. Moors avait l’égalisation au bout du pied mais ne la concrétisait pas.