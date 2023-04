L’Estonien Linnamaë triomphe aux Ardennes

Elle fut belle, la bagarre du côté de Dinant samedi. Sous une pluie quasi continue, le retour de l’épreuve en championnat de Belgique a été un franc succès. À commencer par l’ouvreur de luxe qu’a été Ott Tanak. L’Estonien champion du monde en 2019 n’y a pas été de main morte avec sa Ford Puma Rally1, récompensant le public qui a bravé la pluie par de solides passages. En course, le groupe de tête perdait rapidement un prétendant à la victoire. Maxime Potty, leader du championnat, perdait près de deux minutes d’entrée suite à un bris de cardan. Une bonne affaire pour Gino Bux et Bastien Rouard puisqu’ils avaient donc là l’occasion de marquer de meilleurs points que l’Hamoirien s’ils ne commettaient pas d’erreurs. C’est d’ailleurs le second nommé qui, après deux excellents chronos dans ces conditions délicates, rentrait en tête après la première boucle avec 2.6 de bon sur Linnamaë, 7.6 sur Gino Bux et 11.4 sur Grégoire Munster. La suite de la journée était disputée de bout en bout, les cinq pilotes s’offrant chacun à leur tour des meilleurs temps, mais l’Estonien Linnamaë demeurait le plus rapide, avec le leadership dès l’ES3. La course en tête était très vite marquée, dans la 7e ES, Fonds de Lesse, par une sérieuse sortie de route de Gino Bux. Le pilote de la VW Polo GTi Rally2 a violemment heurté un pylône des suites d’une crevaison à près de 180km/h. Si le pilote était conscient, son extraction a nécessité l’intervention des pompiers. Le Malmédien s’en sort avec six côtes et la clavicule cassées. Dans le chrono suivant, c’est Grégoire Munster qui perdait près d’1’45 après des soucis de boîte. Ne pouvant suivre le rythme de l’Estonien dans la dernière boucle, le Cinacien Bastien Rouard ramenait prudemment sa voiture au 2e rang, son meilleur résultat en BRC. "L’évolution est bonne, on progresse bien. Je me sens très bien dans la voiture, donc c’est très positif." Après deux chronos de grands garçons en toute fin de rallye, Maxime Potty limite malgré tout la casse en doublant Grégoire Munster dans les tout derniers kilomètres, il accroche ainsi un podium. Thibaud Mazuin, en progression tout au long de la journée, clôture le top5. Marvyn Henrard s’offre une deuxième victoire en GT après avoir signé 11 scratches sur onze possibles.