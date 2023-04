20-16, 13-10, 13-23, 19-5

NAMUR : Remacle 4 (1x3), Colin 3, Giaux 14 (2x3), Dive 14 (4x3), Henquet 2, Colson 3 (1x3), Godart 6, Agabalova 8

Les Namuroises s'inclinent dans le Borinage mais le duel a été partagé. Un véritable chassé-croisé durant les trente premières minutes où une fois les filles d'Aurélien Garraux prennent les devants et juste après les Montoises revenaient et prenaient le lead. Finalement, les jeunes Namuroises en nombre limité samedi soir (8 joueuses) s'inclinent 65-54.

Schaerbeek - Profondeville (remis)

A l'instar de plusieurs rencontres du week-end, les Mosanes ont vu leur déplacement remis pour un manque d'arbitres. "Nous avons été prévenus assez tard le samedi qu'aucun arbitre ne pouvait être présent à Schaerbeek, raconte l'entraîneur des Sharks, Jordan Mouchart. Je pensais à un poisson d'avril mais notre secrétaire du club m'a confirmé la nouvelle. "

Liège Atlas 72 - Boninne 71

17-21, 25-21, 8-12, 22-17

BONINNE : De Vleeschouwer 0, Delahaut 8, Philippe 6, Lakkerwa 3, Bussmann 5 (1x3), Fivet 16 (1x3), Hubaut 24 (1x3), Lemaire 9

Boninne ne voulait pas connaître la défaite avant son duel contre les Castors mais c'est raté ! Ce déplacement à Liège Atlas était un piège et il l'a été. " Les arbitres prévus se sont déconvoqués et c'est des referees provinciaux qui ont officié, signale l'entraîneur boninnois, Germain Fivet. Ils ont laissé fort jouer et on s'est fait avoir." Au coude à coude durant toute la rencontre, les "Jaunes " s'inclinent sur la ligne des lancers francs.

Loyers 48 - Braine 74

18-18, 10-20, 13-24, 7-12

LOYERS : Ippersiel 16, A.Ernoux 5 (1x3), Dhaens 2, Gailly 3 (1x3), Mathieu 16, J.Ernoux 3, Gérard 5

Les Loyersoises, fort du renfort d'Ippersiel, ont joué les yeux dans les yeux avec les Brainoises. Le premier quart est parfaitement équilibré où les filles de Nicolas Rassart parviennent à suivre le rythme du groupe de Laurent François. Les "Jaunes" appuient sur l'accélérateur et prennent 10 points d'avance au repos et poursuivent en seconde période pour plier la rencontre. L'important sera les prochaines parties pour les Rouges.