Cartes jaunes: G. Pirson, Kulkens, Lambot, Lambert.

Buts: Lambert (0-1, 6e et 0-3, 75e), Dechamps (0-2, 30e).

FERNELMONT-HEMPTINNE: Vandenkerckhove, Carpiaux (86e Muller), Collard (46e Kulkens), Preudhomme, Lorent, Wauquaire, G. Pirson (60e Jansen), Guidon (87e Declerck), Luzanga, Poncin, S. Pirson.

BIESME: Poncelet, Depaemelaere, Lambot, Blanchard, Dubois, Nitelet (88e Verelst), Mollet, Dechamps (82e Lisot), Fabris, L. Graulus (80e Servidio), Lambert (83e T. Graulus).

Les hommes d’Olivier Defresne ont réalisé une prestation sérieuse. Placé en 9, le jeune Lambert s’est distingué en ouvrant la marque dès la 6er. "Il a parfaitement assuré son rôle", se réjouissait son coach. Les Hesbignons tentaient de réagir, mais se montraient maladroits devant Poncelet. "Il y avait plus d’envie en face et nous avons loupé le coche aux moments clés", regrettait le T1 de Fernelmont, Benjamin Joine. Vandenkherkhove se montrait attentif à la 16e. Le dernier rempart des Fusionnés l’était moins à la demi-heure, quand il laissait échapper un centre aérien. Dechamps n’en demandait pas tant et poussait le ballon dans le but. Dechamps était prêt de récidiver à la 36e. Guidon obtenait la plus belle occasion visitée à la 43e, mais il manquait l’objectif. La reprise était un peu moins animée, mais générait quelques occasions, notamment un tir de S. Pirson repoussé sur la ligne par son… frère. Luzanga tentait lui aussi sa chance, tout comme Mollet dans le dernier quart d’heure. Le point final revenait au jeune Lambert. "Après avoir marqué à des moments importants, nous avons bien géré notre avance", se réjouissait Olivier Defresne.