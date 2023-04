Baugniet lobait Ravignat. Vermeren doublait la mise dans la foulée. Dès la reprise, Vermeren perforait le flanc droit défensif namurois et adressait un caviar à Hermand (3-0). Seul devant Ravignat, Baugniet voyait sa frappe repoussée par la transversale. Sur le contre, El Kouchaii réduisait l’écart.

Bossière-Gembloux 7 – Profondeville 1

"Nous sommes en forme depuis deux semaines", souriait le T1 visité, Michaël Noël. Au repos, tout restait pourtant possible (2-0). Guede (3), Laurent (3) et Sabbe (7-0 sur penalty) se sont partagé les buts visités. De Ketelaere a sauvé l’honneur mosan en toute fin de match (7-1).

Ligny 1 – Wépion 0

Tout en restant dans la course au titre, les Grognards ont mis fin aux (maigres) espoirs de sacre des Fraisiers. À la déviation d’un coup franc, Leruth a trouvé la faille, aux alentours de l’heure de jeu.

Malonne 0 – Jambes 2

Face à un adversaire direct, les Jambois ont disputé le match qu’il fallait. Jacques trouvait la faille au quart d’heure. Malgré une supériorité numérique consécutive à l’exclusion de Fall (deux cartes jaunes), les Malonnois étaient incapables de revenir au score. En contre, Jacques fixait les chiffres en fin de match.

Éghezée 4 – JS Tamines B 0

S’ils ne sont pas encore mathématiquement condamnés, les Taminois se rapprochent dangereusement de la P3. Mailleux et Kessler trouvaient la faille à des moments psychologiquement importants. Thierens et Poskin enfonçaient le clou du cercueil taminois.

Rhisnes 1 – Lustin 0

Grâce à ce succès, les Rhisnos conservent la tête du classement. Gilsoul a inscrit l’unique but de la rencontre après 120 secondes.

Sauvenière 1 – Grand-Leez B 1

En lutte pour leur maintien, les acteurs ont disputé un derby de bonne facture. Malgré quelques occasions de part et d’autre, le repos était atteint sur un score vierge. En seconde période, Desmet pensait offrir aux "Wawas" les trois points synonymes du sauvetage (1-0). Venu du noyau A, Beguin permettait aux Grand-Leeziens de toujours croire au maintien.

Aische B 1 – Petit-Waret 3

Les Aischois ont subi la loi de Biwacks qui ne comptent plus que quatre points de retard sur Wépion, quatrième et actuellement qualifié pour le tour final. Au but d’ouverture de Libert ( "sur un penalty inexistant", regrettait le T1 visité Julien Trimboli), répondait l’égalisation de Javaux. Blavier renversait la vapeur à l’heure de jeu. Duchêne fixait les chiffres.

Grand-Leez B a manqué le bon wagon

«Un succès nous aurait assuré de laisser deux équipes derrière nous, rappelait le coach de Sauvenière, Oudaa Sidi Moctar. Depuis quelques semaines, nous sommes tous focalisés sur la mission confiée par le comité : assurer le maintien. En raison des absences qui frappent le noyau depuis quelques semaines, certains, en manque de temps de jeu, ont pu démontrer leurs qualités. C’est de bon augure.»

«Le bilan est mitigé. Si l’idée de faire jouer des jeunes est restée présente tout au long de la saison, nous n’avons pas réussi à accrocher le bon wagon, précise le T1 grand-leezien, Ludovic Charles. Les nombreuses absences en milieu de terrain ont impacté nos résultats. Ceux-ci ne sont pas choquants, dans la mesure où huit de nos défaites l’ont été sur le plus petit écart. L’équipe a progressé. L’objectif du groupe est de ne rien regretter. Nous maintenir sera un excellent résultat. En cas de bascule, l’équipe fera tout pour jouer les premiers rôles.»