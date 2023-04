12-27, 18-20, 13-19, 21-15

LA PLANTE: Vandy M. 4, Vandy E. 7 (1x3), Denies M. 12 (2x3), Katarzyna L. 1, Brygo 3, Bohon 10, Deroisy 17 (1x3), Castaigne, Lequeux 10.

NATOYE: Jacques 14 (1x3), Delvaux 4, Masson 5 (1x3), Arts R. 3, Arts C. 3 (1x3), Gilkinet 2, Bouvier, Gilson 2, Mention 4 (1x3), Demoulin 2, Clabodts S. 17, Clabodts E. 25 (3x3).

La rencontre commence avec beaucoup de rythme, dans une grosse ambiance mise par les kops. C’est 5-6 après 4 minutes de jeu, alors que La Plante se retrouve rapidement en problème de fautes. Natoye accélère et, sous l’influence d’Emeline Clabodts, prend un premier avantage. C’est 6-16 après 6 minutes et Antonin Gilet doit craquer son premier temps-mort. La Plante ne parvient toutefois pas à suivre le rythme imposé par la jeune équipe d’Amaury Cleymans. Le marquoir indique 12-27 après 10 minutes de jeu.

Dans le second quart-temps, La Plante passe en défense de zone et remonte sur le terrain avec davantage d’ambitions. Les Noires recollent alors à 10 unités, ce qui force Amaury Cleymans à replacer ses troupes via un premier temps mort. Natoye retrouve ses shoots à distance, tout en jouant également inside. Les Plantoises gardent toutefois le contact en provoquant des fautes, les menant ainsi aux lancers francs. C’est 30-47 au repos.

Le retour des vestiaires est compliqué pour les deux équipes et le marquoir reste muet durant deux minutes. C’est alors que Solène Clabodts inscrit 7 unités consécutives et les Jaunes s’envolent à 30-54. Antonin Gilet tente de remobiliser ses troupes avec un temps mort rapide. Les Natoyennes montrent toutefois plus de hargne et enchaînent les contre-attaques. Au terme des 30 minutes, les Namuroises ne veulent pas s’avouer vaincues et tentent de rester au contact, via Bohon et Lequeux. À l’entame du dernier quart, le score est de 43-66.

La Plante poursuit sa remontada et revient à 15 points, après 8 unités de sa capitaine Mélodie Denies. C’est 53-68 alors qu’il reste cinq minutes à jouer. Natoye fait tourner le ballon mais la zone bien organisée de La Plante l’oblige à commettre des pertes de balle. Via Deroisy, les Plantoises continuent à y croire, alors qu’il n’y a plus que 13 unités à 3 minutes du terme. Les Jaunes retrouvent leurs esprits en fin de partie et remportent la coupe de la province de Namur sur un score de 64-81.