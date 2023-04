La première période de l'affiche du week-end souriait aux Jemeppois qui menaient 0-2 via Tshiala et Van Dycke. Après la pause la tendance s'inversait. À l'heure de jeu Dandoy rendait espoir aux visités (1-2). S'en suivait une nette domination des hommes d'Olivier Labyoit qui renversaient les chiffres par Monfort et Verwilghen.

Tout profit pour Namur B

Au terme de cette 27e journée Namur prend option pour le gain de la troisième tranche. Au grand regret d'Arquet et de Jemeppe qui ont perdu des plumes face à Taviers et à Leuze.

Pour Leuze, l'essentiel est acquis, une victoire face à Jemeppe qui devra se reprendre pour espérer jouer le tour final. «Après une première période à l'avantage de Jemeppe, confie le coach leuzois Olivier Labyoit. Nous sommes remontés sur le terrain avec plus d'envie et d'autres arguments positifs. Au final, j'estime que ce succès est mérité. Si Bossière compte cinq points d'avance, tout n'est pas encotre joué».

"Même si on menait rapidement 0-2, regrette le mentor jemeppis Mao Catalano. On aurait dû tuer le match avant la pause. En seconde période on a reculé et lâché physiquement. Dommage car on aurait pu faire mieux. Je dirais aussi que Leuze, après une mauvaise première période, a été l'auteur d'un vrai hold-up».

Floreffe 2 - Emines 1

Emines vire en tête suite au penalty converti par Bombey. Après le repos, Emines se crée plusieurs occasions mais c'est Floreffe qui score par Bel Kebir. Dans la foulée Bounami signe le 2-1. Emines pousse mais ne parvient pas à égaliser.

Côté Eminois on enregistre l'arrivée pour la saison prochaine de Lucas Piraux de Taviers.

Namur B 7 - Rhisnes B 2

À Namur, la vedette est sans conteste Ruth qui a inscrit la bagatelle de six buts. Au repos rien n'était encore décisif (3-1). Puis, Namur poursuivait sa domination via Ruth (3) et Hegnon. Namur reprend ainsi la tête de la troisième tranche.

Moustier 0 - Bossière B 1

Côté gembloutois on ne faisait pas la fine bouche après le but de Tanguy Leyder. "Il est certain qu'on n’a pas eu la vie facile en seconde période", admettait le mentor bossiérois Pierre Gilson.

Arquet B 1 - Taviers 1

D'entrée de jeu, Arquet mettait la pression mais se heurtait à un portier taviétois en état de grâce. Au repos c'était un score logique de 1-0 via Wouters.

En seconde période Arquet tentait de faire le break, sans succès. Au final, Henrottin arrachait l'égalisation. "C'est un parfait hold-up ", confie le coach vedrinois Alexis Gambier.

Flawinne 3 - St-Germain 3

"À 2-1, on aurait dû tuer le match", regrette le coach namurois Gaël Masson. Si Schor ouvrait la marque, Ajrhourh et Delsaux renversaient les chiffres. En vue du repos Guillaume signait le 2-2. Flawinne pensait avoir fait le plus dur avec le penalty converti par Ajrhourh mais à la 65e Schor égalisait. conclut Gaël Masson.

Spy B 7 - Falisolle 1

Il y avait déjà un score de forfait au repos suite aux réalisations de Noël, Mignon (2) et de Verstraete (2). Dès la reprise, Spy restait maître du jeu et creusait l'écart via Noël. Si Fournier sauvait l'honneur pour les visiteurs, le dernier but de la rencontre était l'œuvre de Noël.

Auvelais 1 - Ligny B 3

Aux deux réalisations de Debock, Auvelais réduisait l'écart avant la pause par Rossomme (1-2). Après le repos Auvelais ne pouvait empêcher le remuant Debock de signer le 1-3.