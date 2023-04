Battus sur un score de forfait le week-end précédent, les Fagnards devaient une fière revanche à leurs supporters. Mission remplie. Lebrun trouvait la faille passé le quart d’heure (1-0). Cordy égalisait sur corner à l’approche du repos. Delchambre faisait 2-1 aux alentours de l’heure de jeu. Les Castors prenaient alors tous les risques. Chartier fixait les chiffres en fin de match.

Philippeville 3-Frontières 1

Le capitaine frontalier, Denis, trouvait la faille sur coup franc. Piret égalisait passé la demi-heure. Les "Étoilés" renversaient la situation en trois minutes, grâce à Toussaint et à Delaire, avant de gérer leur avantage.

Pesche B 4 – Nismes B 0

Bien que tributaires du sort de l’équipe première en P2B, les Poires sont bien décidés à terminer le championnat la tête haute. En atteste, leur succès dans le derby contre les Nismois. Moraux signait un doublé en première période. Germain l’imitait après le repos.

Dinant 1 – Somzée 1

Contraints au partage, les Copères peuvent (presque) dire adieu à leurs espoirs de titre. Léonard leur avait pourtant montré la voie. Sur corner, Belle se chargeait de refroidir les ardeurs mosanes. En seconde période, le visité Lenoir manquait la conversion d’un penalty à la 68e. "Nous avons loupé le coche, surtout en seconde période", regrettait le T1 visité, Olivier Baudelet.

Beauraing 3-Ardennaise 1

Grâce, entre autres, à Wolff, Dehuy, sur penalty, et Marlair, les pensionnaires de la cité mariale laissent trois équipes derrière eux. R. Adam avait égalisé.

Biesme 2 - Thy 2

Les leaders prenaient l’avance grâce à Angeli. T. Pierson doublait la mise au retour des vestiaires. Malgré leur infériorité numérique, les Biesmois arrachaient le partage via Kaisin et Di Giugno, sur penalty.

Vencimont 3 – Houyet 3

Contraints au partage, les "Oranges" n’ont pas encore validé leur billet pour le tour final. Pierret trouvait la faille passé le quart d’heure. Son équipier Pierard trompait ensuite leur gardien Demeuse. La seconde période était émaillée par les exclusions (deux cartes jaunes) du visité Bauret (64e) et du visiteur Bouche (85e) et par les buts de Tonneau (2-1 sur penalty), Evrard (2-2), Lenoble (3-2 c.s.c) et Demonte (3-3).

Hastière 2 – Rienne 5

Défaits, les Hastierois se rapprochent dangereusement de la P4. Rullaert (1-1) et De Smedt (2-1) se sont partagé les buts visités, Colson (0-1, 2-4 sur penalty, 2-5) et Collin (2-2, 2-3), les buts riennois.