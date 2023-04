Cartes jaunes: T. De Becker, Boreux, Dardenne.

Buts: T. De Becker (0-1, 14e), Barry (1-1, 21e), Francotte (2-1 pen., 82e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Longin, Grégoire, Wauquaire, Ligot, Boigelot (85e Evrard), Piazzalunga, Barry (78e Francotte), Van Bets (72e Quevrin), Boreux (63e Trigaux), Devigne.

BEAURAING: Delobbe, Robert (87e Pirard), Bachelard, L. De Becker, T. De Becker, Cordioli, Ansiaux, Suray, Diskeuve (46e Auspert), Fallon (76e Minet), Dardenne.

Malgré les absences de Kindermans, suspendu, et d’Ayika, les Grand-Leeziens, qui saluaient le retour d’Evrard et du gardien Legrand, ont pris la mesure de Beaurinois privés de Broyer, blessé, et de Mont.

Malade depuis jeudi, le goleador visité Francotte prenait place sur le banc. Le début de match était marqué par l’explosion du ballon, après un contact entre deux joueurs. Boreux était le premier à se mettre en évidence. Delobbe stoppait son envoi. Cordioli n’était pas en reste, mais Legrand sortait le grand jeu. Un gardien visité impuissant sur la tête de T. De Becker (0-1). Barry égalisait dans la foulée. "Allez, on reprend le match, les petits !" encourageait le T1 beaurinois Christian Léonard. À l’approche de la pause, Barry était à deux doigts de doubler la mise.

Au repos, Auspert remplaçait Diskeuve, victime d’une pointe d’élongation à la cuisse et préservé en vue du match de coupe vendredi, à Spy. Présent dans les travées gembloutoises, le T1 des "Spirous", Eddy Broos, constatait la baisse de régime de ses futurs adversaires. Le mérite de ce changement de physionomie revenait aux Grand-Leeziens, très appliqués. À l’image du penalty sur et converti par Francotte. À noter l’excellente prestation du trio arbitral.