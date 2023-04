Cartes jaunes: Cuvelier, Unver.

Carte rouge: Beaujean.

Buts: Es-Shimi (0-1, 16e), Leleux (1-1, 20e), Zingle (2-1, pen. 38e), Zingle (3-1, 40e), Es-Shimi (3-2, 43e), Hendrick (4-2, 54e), Hendrick (5-2, 62e), Collart (6-2, 80e).

FLAVION: Unver, Dethise, Lamock, Fauchet, Hendrick, Zingle, Collart (Paquet 84e), Leroy (Hastir 65e), Cheront, Petrisot, Leleux (Vanmackelbergh 78e).

ANDENNE: Tambour, Es-Shimi, Muhcu, Dujardin, Rigo (Binon 67e), Vanhorick, Benothman (Mota 56e), Bongiovanni (Selahi 63e), Beaujean, Mas, Copette.

En mauvaise posture, Andenne se devait de ramener les trois points de Flavion. Mais malgré un doublé de Taha Es-Shimi en première période, les Oursons ont pris l’eau, laissant les Flavionnais prendre le contrôle de la rencontre. "Le match était à l’image de leur saison", s’exclamait Dominique Cuvelier, le T1 andennais, en fin de rencontre. Visiblement très en colère. Es-Shimi complète ces propos: "C’était un match compliqué. En deuxième mi-temps, on n’était pas dedans. On a relâché. A 4-2, on a presque abandonné. C’est triste, parce qu’il y avait encore moyen. Le doublé nous a permis d’essayer de revenir, mais l’espoir a disparu en seconde mi-temps."

Andenne, qui reste donc dernier avec 18 points, laisse la victoire et trois précieux points à Flavion, qui monte à la 12e place, avec 28 points. "Je suis heureux de cette victoire. Il reste neuf points à prendre et on en a onze d’avance. Donc, on est mathématiquement sauvés", lançait Eddy Morue, le coach de Flavion-Morialmé. Il ajoutait : "C’était le but aujourd’hui, et c’est aussi une petite revanche du match contre Chevetogne, la semaine dernière, car on avait été complètement à la ramasse."

Un penalty contesté

En fin de première période, un penalty a été accordé aux Flavionnais et converti par Audric Zingle.

Les coachs, tant andennais que flavionnais, le jugent léger: "Je comprends que Dominique (Cuvelier) se soit énervé. Ce penalty était très léger. Peut-être que l’arbitre était mieux placé, mais d’où on était, pour moi, il n’y avait pas penalty", commentait Eddy Morue.

Sauvés donc, les joueurs florennois peuvent profiter des trois dernières rencontres. Les Oursons, eux, continuent à y croire, même si un miracle serait nécessaire.

"Le prochain match, c’est contre Spy. On doit prendre ce match au sérieux. Tout est encore possible, mais c’est à nous de le montrer. Aujourd’hui, on a fait les erreurs à ne pas commettre. Contre Spy, il ne faudra pas les faire", conclu Taha Es-Shimi.