Arbitre: Ledda.

Cartes jaunes: Hallaert, Gall.

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Sobry, Murrone (58e Davrichov), Q.Deppe, Wackers, Pratz, Duchene, Gillis (44e Hallaert), Magotteaux, Galante, Pérot (83e Goossens)

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Guiot (68e Kembi), Gilain, Leclef (76e Teklak), Bastin, Lorenzon, Lambert, Defresne, Gall, Guerri.

Comme pressenti, les Walhérois prennent les débats à leur compte, en mettant dès le coup d’envoi la défense mariembourgeoise sur ses gardes. Via son flanc, l’ancien de la maison, Guerri, fait du mal au jeune Duchene, mais le dernier geste fait défaut chez les "Rouges". Au quart d’heure, Guiot alerte plus sérieusement Eugène, avec une tentative à l’entrée du rectangle qui se termine sur le poteau. Couvin sort tout doucement et c’est Pérot qui se crée la première occasion, mais son envoi n’est pas assez puissant pour inquiéter De Vriendt. Bien en place dans le milieu de terrain, Gillis est victime d’un claquage. Un coup dur pour Fabrice Lebrun, qui doit sortir un de ses meilleurs éléments du jour.

Au retour des vestiaires, les gars de Lionel Brouwaeys sont décidés à aller ouvrir le score. Par deux fois, Lambert tente sa chance de loin et, sans un Eugène en grande forme, le marquoir serait en faveur des Onhaytois. Les Mariembourgeois laissent passer l’orage et ne passent pas loin de prendre l’avantage. À la 64e, Pratz reçoit un excellent ballon à l’entrée du rectangle, mais perd son duel face au keeper walhérois. La montée de Davrichov apporte un vent de fraîcheur dans le jeu et la défense adverse le sait. Pourtant, le numéro 26 arrive à déborder sur son flanc gauche et sert parfaitement Q.Deppe. L’avant fagnard croque complètement son envoi, au grand désarroi des suiveurs couvinois. Le jeu se débride au fil des minutes, mais le score ne bouge pas. Les Couvinois sont satisfaits d’accrocher une nouvelle équipe du top. Quant aux Onhaytois, ils se qualifient officiellement pour tour final.