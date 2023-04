Contrairement à leurs dernières prestations à domicile, les Aischois ont très bien manœuvré lors des 45 premières minutes, empêchant le leader de se montrer dangereux. Le ballon venait d’ailleurs à peine d’être mis en jeu qu’un centre de Catinus était repris par Delooz, mais De Wolf intervenait brillamment. Au quart d’heure, Dethier bottait un coup franc repris par Maisin au second poteau (1-0). Malheureusement pour Aische, Grégoire, touché à la cuisse, devait quitter le terrain quelques minutes plus tard. C’était un premier tournant, alors que le deuxième survenait à la demi-heure, quand Dethier partait seul vers le but et donnait en retrait pour Delooz seul devant De Wolf, qui s’interposait une nouvelle fois. La poisse s’abattait sur les Aischois, qui subissaient une égalisation malheureuse quand Rousseau repoussait un heading de Cardon sur… le genou de Michels, qui trompait son propre gardien (1-1). Pas forcément méritée, cette égalisation relançait les Montois, qui allaient maîtriser la deuxième mi-temps. Un penalty logique était converti par Cardon (1-2), avant que ce même Cardon ne saute plus haut que Rousseau, arrivé en retard (surpris par la décision de l’arbitre, alors qu’il était en train de disposer son mur) pour planter le troisième but (1-3).

"Pas le même monde"

Choisez n’a finalement pas disputé la rencontre. Un dernier test à 18h30 s’est avéré négatif. Il souffre d’une entorse. Nicolas Grégoire, lui, avait reçu le feu vert de son kiné et portait un bandage à la cuisse. Celle-ci n’a tenu qu’une vingtaine de minutes. "Après l’ouverture du score, Nicolas m’a dit qu’il ne pourrait pas continuer longtemps, confiait Brandon Thirot. J’ai à peine eu trois minutes pour m’échauffer avant de rentrer. On aurait pu mener 2-0, mais au final, l’expérience des Montois a joué. Quand on voit les joueurs qu’ils ont sur le banc, dont un Cordaro monté à l’heure de jeu, on comprend que ce n’est pas le même monde." Noa Broos a reçu une proposition de deux matches de suspension suite à son exclusion à Monceau, une sanction très sévère.

Un pas important vers le titre

Le Montois Thomas Wildemeersch se réjouissait de la bonne réaction des Dragons en deuxième période. "La première mi-temps a été compliquée sur un terrain difficile et surtout face à un adversaire qui montrait beaucoup d’envie même si on était prévenu, dit-il. Par la suite, après l’égalisation, avec le vent, on s’est adapté et nous avons pu faire jouer notre expérience. C’est une victoire importante pour nous et un pas important vers le titre que nous espérons fêter le plus tôt possible."