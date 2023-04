Ce sont de timides Calaminois qui entament les débats, peut-être perturbés par les circonstances puisque c’est la dernière rencontre de la carrière de Jordan Remacle, leur capitaine et ex-footballeur pro. C’est d’ailleurs Ciney qui se procure la première occasion, à la 11e, avec un tir de Pajaziti qui frôle le montant, du bon côté pour les visités. La réaction des Frontaliers ne tarde pas à venir puisque, six minutes plus tard, William Belle envoie un missile des vingt mètres, qui s’écrase sur le poteau du but visiteur.

"On a trop souvent fait les mauvais choix dans la zone de vérité", peste Alex Digregorio, le mentor des "Verts". Trois minutes après le repos, Jordan Remacle hérite d’un ballon dans le rectangle adverse (dévié par une main ?), mais son tir est repoussé en corner par le portier cinacien. Peu après, c’est au tour de Quentin Hubert de s’ouvrir le chemin du but en effaçant trois adversaires, avant que le dernier défenseur ne repousse son tir, qui filait dans le but (53). Boudjemaa sauve encore les siens en dégageant in extremis un centre de Pascal Legenvre destiné à William Belle. Louis Lambrechts, qui vient à peine de monter au jeu, part à la limite du hors-jeu pour se retrouver en face-à-face avec Joiris et c’est l’offensif qui remporte son duel pour donner l’avantage aux Cinaciens (0-1). William Belle, le plus remuant des "Verts", hérite encore d’une superbe occasion, de volée, mais le portier visiteur sort un arrêt spectaculaire.