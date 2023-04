Cartes jaunes: Michel, Mohimont.

Buts: Tricnaux (0-1, 6e), Jonckers (1-1, 16e ; 3-1, 38e), Mpia Massa (2-1, 19e), Vanderreycken (4-1, 39e), Labeau (5-1, 43e), Avci (6-1, 77e).

ARQUET: Gillet, Labeau (70e Mertus), Vanderreycken (70e Jassogne), Jonckers, Avci, Fischer, Pairon, Gengler, Demoulin (80e Lecomte), Mpia Massa, Verdel (80e Pierrard).

HAVERSIN: Dieudonné, Michel, Tricnaux, Pelligrino (57e Thonon), Solot (57e Tchérépachin), Kone, Grandjean (65e Corhay), Piraux, Mohimont (80e Galer), Leclercq, Struvay.

Privé de nombreux titulaires, Arquet s’est sorti d’un match piège. Pourtant, dès la 6e, un coup franc tiré par Tricnaux laissait Gillet sans réaction (0-1). Si Haversin réclamait dans la foulée un penalty que n’acceptait pas M. Demaret, Jonckers égalisait. On sentait que la tâche des visiteurs s’annonçait ardue. Et cela se vérifiait avec les réalisations avant la pause de Mpia Massa, Jonckers, Vanderreycken et de Labeau (5-1). Haversin pouvait s’estimer heureux de ne pas avoir encaissé plus avant de boire le café. Que dire de la 2e période, si ce n’est qu‘Arquet pouvait voir venir ? Inutile de signaler que le score ne prêtait pas à espérer une période de très bonne qualité. Aux Namurois de rester concentrés et aux visiteurs de ne plus voir la situation s’aggraver. Restait à Avci de conclure. "On a effectué le travail avec succès et sans danger", confiait le T1 vedrinois Denis Sulejman. Son homologue Jean-François Grégoire ne pouvait qu’accepter la défaite et officialiser son départ en fin d’exercice. "C’est une décision qui m’attriste car j’étais venu à Haversin pour rester, dit-il. Je savais la mission compliquée mais force est de constater que l’équipe va voir partir de nombreux cadres et je ne suis pas prêt à reconstituer tout un noyau la saison prochaine. Il n’y a aucune rancœur, juste de la tristesse. Je suis d’autant plus peiné que mes gars sont de bonne volonté, s’entendent bien et se battent sur le terrain."