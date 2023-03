Un match pour le titre sans arbitre officiel à Florennes

P4D: Lustin B pense déjà au tour final

Bien placé pour le tour final, Lustin reçoit Méan, un concurrent direct. Un match dont se méfie Jonas Gravis, l’entraîneur Lustinois. "Ce sera une rencontre compliquée. Méan possède une très belle équipe composée de jeunes qui allient vivacité et technique", indique celui qui en plus devrait faire sans quelques pions majeurs de son équipe. "Trois joueurs iront renforcer l’équipe A, deux autres seront absents. Ce sera donc avec un effectif remodelé et amputé que nous aborderons cette partie. Il va falloir trouver onze qui soit suffisamment équilibré pour contenir cette belle équipe." Jonas Gravisse sait que le but de son équipe, à savoir le tour final est quasi en poche. "Je pense qu’avec une unité en plus, nous serons assurés de le disputer. Cependant notre objectif ne s’arrête pas là car si mathématiquement, nous pourrons assurer notre place dès ce week-end, nous avons encore pour envie de gagner le reste des matchs pour terminer le plus haut possible dans le classement. En effet, l’équipe qui termine haut dans le classement a souvent la chance de recevoir le premier match à domicile lors du tour final et, c’est un objectif car sur notre synthétique, nous savons que nous pouvons faire la différence." Un terrain synthétique que les Lustinois espèrent exploiter face à une équipe de Méan qui ne viendra pas en victime consentante et qui veut défendre sa place dans le top cinq.