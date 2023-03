Un championnat d’hiver festif

Le traditionnel championnat d’hiver organisé par la section pétanque du Groupement corporatif Namurois, dans les installations du club Coraboul de Belgrade, a connu son animation habituelle, dans une ambiance conviviale et festive. En présence de Didier Stempels et de Dany Beghuin, représentants du Groupement, le frais émoulu président de la section, Guillaume Keulen, mit à l’honneur Michel Hubert pour 55 années de présidence. "Coraboul est une section bien structurée et active, souligna-t-il. Pour ce championnat individuel, qui s’est déroulé pour la première fois dans les installations de la Pétanque Belgradoise, nous avons enregistré 837 participations réparties sur 20 soirées." Pour sa première participation complète, Daniel Breulet, sociétaire de "La Boule Joyeuse" à Faulx-Les Tombes, a réussi un coup de maître. "Je ne m’y attendais pas, d’autant que je suis quasi un néophyte, remarquait-il. Je suis davantage un tireur qu’un pointeur, mais j’ai été guidé par des connaisseurs, dans une super-ambiance. Je reviendrai mettre mon titre en jeu. Cette fois, je serai attendu (rire)." Le trophée de la première dame fut attribué à Françoise Urbain.