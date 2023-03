Rochefort: Hicham Said finalement présent

"J’ai été passé des examens. J’ai une entorse, mais le ligament n’est pas touché, informe Hicham. Je me suis entraîné jeudi. J’ai envie de jouer ce week-end. À Richelle, j’avais envie de monter sur le terrain. C’est un match très important pour le club. On peut être champion devant nos supporters, dans notre stade. Personnellement, je prends ce match comme les autres. Même si j’ai déjà vécu des montées, ce qui nous attend, c’est peut-être quelque chose qui ne se reproduira plus jamais."