Remise des rencontres de football dans les équipes de jeunes ce week-end

L’annonce est tombée ce vendredi en fin d’après-midi : le CP de Namur a décidé de la remise des rencontres de jeunes : “Suite aux nombreux appels et conditions climatiques annoncées, le comité provincial de Namur décrète, pour ce week-end du 31 mars au 02 avril 2023, une remise générale de tous les matches officiels (jeunes y compris Festifoot U6 et réserves) à l’exception des équipes premières masculines et féminines. Tous les matches amicaux sont annulés à l’exception des matches se déroulant sur terrain synthétique ou en salle”, a annoncé le comité provincial sur sa page Facebook.