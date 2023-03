P1: L'attaquant Julien Cordioli retrouvera Nismes la saison prochaine

Binbin, c’est Benjamin Broutin, autre Français d’un club qui accueille régulièrement des joueurs bleu-blanc-rouge, à l’image d’autres équipes frontalières que Julien Cordioli a côtoyées. "Ma première expérience en Belgique, c’était à Onhaye. Cela n’a duré qu’un an. Je suis retourné en France puis revenu en Belgique à Bièvre, où j’ai joué 5 ans, avant Nismes et l’USB", rappelle celui qui est beaurinois depuis 3 saisons et changera donc de club mais pas de couleur de vareuse en retournant chez les Crayats.

Avec ce départ, Beauraing perdra son autre "papy" en fin de saison, bien que le premier, Stéphane Toupet, soit bien vite de retour chez les Famennois, mais au coaching, pour succéder à Christian Léonard. "C’est vrai que Beauraing va perdre 20 ans de moyenne d’âge quand je serai parti. Comme Stéphane, entraîner pourrait devenir une ambition plus tard, poursuit le Français de 38 ans. Mais pour le moment, mon objectif est de continuer à marquer des buts. Tant que mon corps suit, je continue! " Après avoir été coéquipiers, Julien et Stéphane se retrouveront donc bientôt adversaires. "Avant Beauraing, on avait déjà joué ensemble à Bièvre et, bien avant, chez les jeunes à Flohimont (NDLR : commune française coincée entre Givet et Beauraing) ."

Cette saison, les Beaurinois ont encore des cartes à jouer. Et Julien, une mission à accomplir avant de filer à Nismes, où il garde de bons souvenirs puisqu’il y avait été sacré meilleur buteur de la P1 en 2019. "L’objectif, c’est la finale de Coupe, dit-il. On s’était aussi fixé un dernier challenge en championnat avec la 3e tranche mais les 3 points perdus contre Andenne risquent de nous en empêcher. Un jour on les a, un jour on ne les a plus… Cela ne remet pas en cause notre maintien mais je trouve ça malsain pour les équipes qui le jouent." Décidément, Beauraing a vécu une semaine chargée en débats extrasportifs. "La fin de match contre Arquet ? C'est triste de voir le foot en arriver là. Il y a bien sûr une grossière faute d’un de nos joueurs, qui mérite le rouge direct. C’est dommage que notre adversaire ait réagi de la sorte au lieu de laisser notre joueur s’excuser et la partie reprendre normalement. Le match a été tendu, Arquet était un peu frustré que nous soyons au-dessus et je pense que c’est pour cela que ça s’est envenimé."

Pas décontenancé pour un sou, l’habitant de Givet veut se concentrer sur les matches qui lui reste à disputer avec Beauraing. "On a une belle série de matches sans défaite, et on ne veut pas s’arrêter là!"