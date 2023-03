"C’est une première petite finale à remporter, ce qui validerait le dernier de nos objectifs fixés en début de saison", explique Lionel Dorange. Une victoire permettrait aussi à Namur d’éviter Malines jusqu’en finale de play-off. "No us croyons évidemment en nos chances de remporter le titre. Mais avant d’y penser, on devra d’abord battre Courtrai ou Boom. Le chemin est encore long."

Pas question de s’emballer donc, d’autant que Liège avait gagné à l’aller (53-57). "Beaucoup de détails, au bout d’une partie très disputée, avaient conduit à notre défaite. Les deux gros points noirs de notre prestation étaient nos 25 pertes de balle et nos creux défensifs, rappelle l’assistant-coach namurois. Puis nous étions à l’époque dans une spirale négative: Asoro et Wilson n’étaient pas à 100% et Vaughn avait la tête ailleurs. La situation s’est inversée depuis. Nous sommes plus fortes et les Panthers sont affaiblies à l’intérieur. Mais ce sera toutefois une belle affiche et un déplacement délicat devant un public fervent."

Les Namuroises pourraient bénéficier du retour d’Aaliyah Wilson. " Elle s’entraîne, devrait être en tenue, mais ne jouera pas 40 minutes. Quant à Wivine (Defosset) , elle est encore incertaine. Être au moins dix aux séances cette semaine nous a permis de retravailler des choses laissées de côté depuis quelque temps.