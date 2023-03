Hastière ne vise que la victoire dans le duel face à Rienne

En lutte pour le maintien, les acteurs savent la rencontre capitale. Treizièmes, les Hastierois reçoivent des Riennois qui, vainqueurs de Couvin B, occupent désormais l’antépénultième place. Pour l’emporter, les Hastierois devront, entre autres, éviter d’offrir des cadeaux. "À Frontières, sur une surface de jeu ressemblant plus à des marécages qu’à un espace dédié à la pratique du football, nous avons une fois de plus manqué de réalisme lors de nos temps forts, regrette le président Florian Istace. Contre Rienne, tout autre résultat qu’une victoire nous compliquerait sérieusement la tâche pour le maintien. Lors de la manche aller, nous avions connu un jour sans. Nous avions pris une solide claque. Nos joueurs nous doivent une revanche et se doivent de tout donner pour préserver nos chances de nous maintenir dans cette division."