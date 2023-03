Noyau: Tonnet, Prévot ; Eloy, Toussaint, Ghaddari, Vander Cammen, Valcke, Baudot, Rosmolen, Khaida, Dheur, Bakija, Olojede, Crame, Largo, Bakija

Suspendu: Detienne Retour: Ghaddari Blessés: Erdogan, Degryse, Lwangi. Ce dernier (élongation) devrait être de retour contre Meux.

La lutte pour terminer en ordre utile en vue d’une montée directe sera encore longue et intense comme l’a démontré le partage concédé in extremis contre Rebecq. Rien n’est perdu pour les Mosans sous réserve de ne pas semer des points en route comme le petit Poucet sème les cailloux dans la forêt "Au vu de notre objectif, nous devons récupérer ces deux points perdus samedi dernier", confirme l’entraîneur namurois, Cédric Fauré. "Notre adversaire est actuellement dans le dur (six défaites d’affilée depuis la 3e tranche) mais, dans cette série, tout le monde peut battre tout le monde. À nous de faire le nécessaire pour ramener les trois points", poursuit le mentor français.

Qui plus est, les Rats étaient venus s’imposer 1-3 au stade communal à l’aller et un petit air de revanche sportive accompagnera les Merles "Nous avions cédé sur deux erreurs défensives. Plus question de cadeau cette fois", prévient Cédric Fauré. "Peu importe, l" adversaire, nous devons prendre un maximum de points dans les 7 derniers matchs".

Pas évident avec un calendrier ultra costaud pour les sociétaires du matricule 156.

Soulimen Ghaddari qui revient de suspension y croit dur comme fer, comme tout le noyau namurois. "Le groupe reste concentré sur ce sprint final", assure le défenseur namurois. "Nous réalisons à nouveau une belle saison et je suis sûr que notre travail paiera".

Le président Bernard Annet ne tardera à prolonger encore quelques éléments ce qui devrait donner encore plus d’assurance au groupe "Une très grande partie d’entre nous devrait rester. Nous sommes vraiment motivés à tenter cette expérience en Nationale 1 si cela arrive. Ce serait super avec un noyau qui possède cette fibre namuroise".

De quoi renverser la montagne Hamoir… pour commencer.