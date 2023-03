Faux pas interdit pour les Biwacks de Petit-Waret ce dimanche contre Nannine

La fin de championnat se profile et le duel entre Natoye et Petit-Waret B est toujours d’actualité à quatre journées de la fin. Les Andennais semblent avoir la tâche plus compliquée que les gars de Hamois avec la visite de Naninne B, toujours en lice, lui, pour une place au tour final du haut de sa 4e place "La préparation est assez compliquée car notre terrain était très difficile lors de l’entraînement de mardi" indique le mentor des Biwacks, Nicolas Marino. Celui-ci déplore également quelques absents. Il reste pourtant confiant "Naninne est habitué sur son synthétique et un terrain lourd sera peut-être un atout" suppose le sympathique coach de Petit-Waret. "Nous devrons fouler la pelouse avec un esprit de guerrier pour ne rien lâcher". Pour signer un bon résultat, les Verts devront contrôler l’axe naninnois "Celui-ci sait mettre beaucoup d’impact physique. Et nous devrons éviter de faire des fautes trop près de notre rectangle car Jacquet chez eux, les donne fort bien. Nous n’avons pas le choix pour continuer à y croire: nous devrons prendre les trois points" conclut Nicolas Marino. Marc Hager, l’entraîneur des Mauves, reste serein avant ce difficile déplacement "Notre ambition était de figurer dans le top 5 et nous y sommes" constate-t-il. "C’est un match-clé pour les deux équipes et la motivation viendra d’elle-même" poursuit-il en indiquant être invaincu depuis novembre