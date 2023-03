"La déception est grande après l’échec à Bossière. confie Olivier Labyoit Même si on a déjà gagné la première tranche, nous devons réagir afin de garder l’espoir d’une seconde place finale qui pourrait être importante si Bossière A monte en P1. Nous n’avons pas le temps de gamberger car après ce sera un déplacement à Taviers". Seul Naji, suspendu, ne sera pas de la partie.

À Jemeppe le coach Mao Catalano, également déçu après son revers face à Arquet, n’est pas rassuré avant le déplacement à Leuze car il devra se passer des services de pas mal de joueurs "cadres" pour cause de suspensions, blessures et vacances. "C’est avec un effectif très réduit et des joueurs de P4 qu’on se rendra à Leuze qui est une très belle équipe. On essaiera tout de même d’aller chercher quelque chose".

Toujours en mesure de participer au tour final, Taviers (5e) rend visite à Arquet (3e) qui reste sur deux succès de rang face à Bossière et à Jemeppe. "Pour espérer disputer le tour final il nous faudrait au moins encore deux succès et voir les résultats de nos concurrents. explique le mentor éghezéen Thomas Thibou Je m’attends à un déplacement compliqué car Arquet, la meilleure équipe de la série du moment, évolue sur un synthétique".