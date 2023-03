Si la rencontre aller s’était soldée par une victoire des Walhérois, c’était aussi le premier match de Fabrice Lebrun à la tête des Fagnards. Depuis lors, de l’eau a coulé sous les ponts dans les rangs mariembourgeois où la confiance est de mise maintenant. Ce n’est pas l’ancien onhaytois, Guela Davrichov qui dira le contraire. "À l’époque, nous luttions pour les trois dernières places et nous avons bien avancé, souligne le joueur offensif couvinois. Et la chance que nous n’avions pas en début de saison et notamment lors de la défaite à Onhaye, on l’a maintenant."

Des retrouvailles qui font plaisir à Davrichov mais il prévient qu’aucun cadeau ne sera fait ce dimanche sur le synthétique fagnard. "Je suis content de retrouver les dirigeants, les joueurs et supporters onhaytois mais il n’y aura pas de place aux sentiments sur le terrain. Nous avons besoin des trois points mais eux aussi dans la lutte pour la troisième tranche."

La défaite de la semaine passée à Tertre est oubliée pour Guela qui retient les bons résultats 2023 avec le partage décroché récemment face à Mons. "Là aussi, comme à l’aller, on se fait rejoindre dans les arrêts de jeu. Notre bloc défensif est bien en place avec Théo Duchene. Par sa vitesse, il fait du bien à un poste qu’il découvre, tout comme Tom Sobry, très solide. Je suis confiant pour la suite et je ne vois pas Couvin ne pas rester en D3, ce n’est pas possible autrement." Quant à son avenir, Guela ne se prend pas la tête. "Mon envie est de rester au niveau D2-D3. Avec Couvin ? Pourquoi pas, je ne dis pas non mais à condition de ne pas descendre."

Lorenzon: «On ne doit pas calculer»

C’est la première fois qu’Anthony Lorenzon affrontera son ancien club en match officiel, depuis son arrivée en terre walhéroise. «À part un match amical à domicile, l’an passé, je ne les ai plus retrouvés sur le terrain, en effet. Et cette saison, j’étais suspendu à l’aller, chez nous. J’y retournerai donc pour la première fois, mais cela ne change rien. J’étais parti en très bons termes avec tout le monde», confie l’attaquant d’une équipe qui ne veut rien laisser au hasard. «On pourrait encore manquer le tour final, selon certains scénarios. Mais si on l’emporte à Couvin, là, ce sera normalement dans la poche. Et, dans notre position et la forme qui est la nôtre pour l’instant, on doit y aller pour les trois points. Même si, dans un derby, tout peut arriver et que Couvin se bat pour se sauver. On sait donc que ce ne sera pas évident. Les Fagnards avaient d’ailleurs fait plus que se défendre à l’aller. On ne s’était pas imposés si facilement que cela.»

Mais il n’y a pas que le tour final, qui occupe les esprits onhaytois. «Oui, on parle aussi beaucoup de Mons. Si j’y crois? Ce sera compliqué d’aller les chercher, il ne faut pas se le cacher. Mais dans le foot, tout est possible. S’ils sont accrochés ce samedi à Aische et qu’on l’emporte le lendemain, on reviendra très près. Et la pression, c’est eux qui l’auront. Mais cela ne sert à rien de calculer de notre côté. On doit gagner. Puis, on verra», conclut «Antho», qui devrait prolonger sur le plateau de l’Agauche. «On doit se revoir ces prochains jours, mais mon souhait est de rester à Onhaye, où je me sens super bien. Et, tant que mon corps le permet, j’ai toujours envie d’évoluer en nationale.»