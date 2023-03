La venue du leader sera sans doute le match le plus compliqué mais aussi celui pour lequel le coach ne devra pas beaucoup motiver ses joueurs: "Dans ce cas, on peut vraiment parler de David contre Goliath, confie Jérôme Patris. Avec ses transferts de janvier qui se sont ajoutés à un effectif impressionnant, Mons est clairement favori. Mais avec notre confiance actuelle, sur notre terrain qui reste particulier, tout est possible si on se montre aussi appliqués que la semaine dernière à Manage, en possession notamment et avec un bloc compact", souligne le coach qui devra encore trouver la solution en défense pour pallier l’absence de De Maeyer, indisponible depuis un souci privé survenu vendredi dernier.

Tribune réservée aux Montois

À noter qu’avec la venue de Mons et ses nombreux supporters, la tribune ne sera accessible que pour les Montois. Ils y auront accès par le terrain 4. Une buvette sera également installée entre la tribune… et le banc aischois. La circulation ne sera pas bloquée mais la police surveillera tout cela. Bref, on vous conseille de ne pas arriver à la dernière minute pour une rencontre qui risque d’être haute en couleurs.

Arbitre: Krack

AISCHE: Lempereur, Daout et De Maeyer sont blessés. Javaux jouera avec la P2 et Gilbert n’est pas repris. Choisez revient de suspension et réintègre le noyau malgré sa récente entorse de la cheville. Noyau: Gauchet, Catinus, Iglicki, Michels, Joannes, Grégoire, Choisez, Delooz, Gilbert, Broos, Dury, Gécé, Rousseau, Thirot, Dethier, Gillard, Maisin, Drillon.