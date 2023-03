Ciney veut définitivement se rassurer

Il ne fait quasi plus l’ombre d’un doute que les Cinaciens évolueront toujours à l’échelon national lors de la prochaine campagne. Mais il n’est pas question pour les hommes de Manu Rousselle de se relâcher et de terminer la saison en roue libre. Ce samedi soir, le long déplacement à La Calamine est un nouveau test pour le mentor cinacien et son groupe. "Je sais que ce sera un déplacement difficile, indique le coach cinacien. La Calamine est une équipe athlétique et physique qui est toujours en course pour une participation au tour final et, donc, elle ne nous fera pas de cadeau."