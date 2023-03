Assesse déforcé avant le derby contre le Condrusien

Les semaines s’enchaînent et se ressemblent à Assesse où le coach Hugo Tonnoir est confronté à un problème de noyau depuis janvier. Les Assessois ont perdu leurs 4 derniers matchs et affrontent une équipe qui les avait battus 0-3 au match aller "Face au Condruzien, j’ai de nouveau plusieurs absents: Toussaint, Gajdzis, Simon, Noirhomme, Delcourt et la liste est encore longue. On doit changer notre 11 de départ chaque semaine, il est donc compliqué de mettre en place un système tactique. Je vais sûrement faire appel à des U17 et des U19 pour compléter le noyau. La rencontre va être très difficile, il nous manque encore 3 points pour être sûr de se maintenir, on va donc donner notre maximum pour repartir avec ce dimanche." Du côté des Condruziens, Yves Vancraen sait que ce derby ne sera pas une partie de plaisir. "Assesse n’a plus rien à gagner, ni à perdre, ils viendront sûrement pour proposer du spectacle. Tous les scénarios sont donc possibles. Si Ohey et nous gagnons ce dimanche, le tour final sera assuré. Nous allons donc tout donner pour remporter cette rencontre malgré les absences de Croibien, De Hertogh ainsi que Donay."