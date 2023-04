350 judokas réunis au tournoi du JC Saint-Denis

"En Wallonie, il y a peu de tournois amicaux qui laissent encore l’opportunité aux plus âgés de combattre. On veut lutter contre ça: on veut donner la possibilité à tous les judokas de se mesurer entre eux, peu importe leur âge ou leur grade , explique Christian Devos. Même si ça rallonge un peu la journée de nos bénévoles, on estime qu’il est de notre devoir de permettre à chacun de se faire plaisir sur les tapis." Une initiative d’autant plus saluée par les vétérans présents qu’elle leur permettait bien souvent de préparer les championnats de Belgique programmés dans trois semaines à Louvain-la-Neuve.

Symbole d’un club "où chacun à sa place dans le monde du judo", le challenge de dimanche dernier a aussi été l’occasion pour les judokas de cru de se tester, voire de découvrir la compétition. "Saint-Denis est le seul tournoi auquel j’oblige mes élèves à participer", insiste le professeur namurois, épaulé dans sa tâche par Véronique Reulmonde. "Je suis conscient que certains d’entre eux pratiquent plus le judo par loisir, mais je veux qu’il goûte à la compétition dans notre enceinte parce que je souhaite ainsi leur montrer qu’ils sont aussi capables de faire de bonnes choses en dehors des entraînements. Et puis, prendre part à un tournoi comme le nôtre, je suis persuadé que ça leur donne confiance pour la suite, peu importe le résultat final."

Fort d’une installation permanente qui est devenue un des points de chute des élites de Judo Wallonie Bruxelles en attendant la fin de la construction du dojo fédéral à Louvain-la-Neuve, le J.C. Saint-Denis – dont Luna Delobbe a récemment décroché la 3e place aux championnats de Belgique U21 – et ses 150 affiliés promettent de faire encore parler d’eux d’ici la fin de la saison.