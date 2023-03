Qui de l’ingénieur natoyen Florent Georges ou de l’étudiant profondevillois Joachim Lhoir portera haut la coupe ? Chacun des deux capitaines a déjà une carrière bien remplie avec un passage à l’échelon régional et de nombreux souvenirs positifs.

Quel regard portez-vous sur votre équipe et sur votre coach ?

Joachim Lhoir: En début de saison, nous avons accueilli Théo Delveaux (Loyers), Owen Deltombe (R2) et William Jallet (reprise) ainsi qu’un nouveau coach en la personne de Kevin Cassart, ce qui a insufflé une nouvelle dynamique à l’équipe après une saison ratée l’année dernière. Nous ne possédons pas d’individualité à mettre en avant mais un groupe où chacun peut s’épanouir dans le collectif. J’ai déjà hâte d’être l’année prochaine où nous repartirons avec un effectif quasiment inchangé.

Florent Georges: Pour ce qui est de l’équipe, elle est géniale, elle a faim, elle sait mettre de l’ambiance et est très jeune ce qui peut être une qualité comme un défaut. Dans notre cas, c’est la qualité qui prime. Tout le monde joue pour le collectif et non pas pour tirer la couverture et se montrer agréable. Jeunes, oui mais cela nous a permis de constamment progresser. Pour ce qui est du coach, il a montré ce dont il était capable et qui prend rarement des mauvaises décisions. Un très bon formateur.

Atteindre la finale, c’est une réussite ou une surprise ?

J.L: On ne peut nier qu’atteindre la finale est déjà une belle réussite. C’est aussi une surprise car nous n’avions pas fixé cet objectif, mais nous avons pris match après match comme bonus en plus du championnat. L’objectif s’est naturellement imposé lorsque nous avons battu Fraire en quart de finale au terme d’un match de qualité et complet. Après deux matchs serrés contre la belle P2 de Belgrade, nous voilà en finale.

F.G.: Je ne saurais pas vous dire si c’est une réussite ou une surprise. Notre coach a une phrase qui a résumé notre mentalité pour la coupe: "La coupe c’est 7 victoires et au bout un trophée". Il ne nous en reste plus qu’une à aller chercher mais ça ne sera sûrement pas la plus facile même si notre tirage n’a pas été de tout repos avec les P1 de Malonne, de Loyers et de Mazy. Je dirai une mini surprise mais surtout une réussite totale si nous gagnons cette finale.

Et voilà la finale ?

J.L.: Comme aucune équipe de l’actuel top 4 n' est présente, cela promet une rencontre ouverte où l’issue reste incertaine. De notre côté tout partira de la défense et d’une bonne exécution en attaque. À nous d’imposer notre rythme et de répondre présent au combat qu’imposera certainement notre adversaire.

F.G.: C’est un match qu’on a tous envie et hâte de jouer. Comme les deux équipes sont sur-motivées je pars pour du 50/50. Du fait que nous sommes sur une bonne dynamique, j’espère qu’on pourra concrétiser. Concernant Profondeville, il s’agit d’une équipe qui est bien en P1 depuis plusieurs saisons et qui, comme nous, possède des joueurs non seulement créatifs, mais de bons shooteurs à distance et de bons intérieurs.