Un déplacement plus que capital

En pleine lutte pour sa survie, Boninne entame la dernière ligne droite avec des matchs déterminants en point de mire. À commencer par ce déplacement chez la lanterne rouge. "Pour moi, c’est le match le plus important de la saison, affirme la coach, Perrine Drygalski. Car, en cas de victoire, on se rassurerait au classement et on aborderait les matchs restants dans de meilleures conditions. Je me suis renseignée sur Ganshoren et je peux dire que c’est une équipe assez jeune, qui prône un jeu rapide avec du shoot. Le noyau ne sera peut-être pas renforcé de joueuses R1, car l’équipe première joue en même temps. Pour une fois que la chance nous sourit. En tout cas, c’est la victoire ou rien, j’y tiens."