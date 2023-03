Un air de derby plane sur Belgrade avant la rencontre face à Nivelles de ce dimanche

À l’aller les Namurois s’étaient inclinés de peu (72-65) alors que Nivelles tournait à plein régime mais depuis quelques semaines ces derniers accusent le coup et restent sur deux revers consécutifs. Il faut admettre que nous sommes cette saison une "Home team" et que chez nous, nous sommes capables de battre tout le monde, constate le coach belgradois Didier Thémans. Nivelles a maintenant perdu tout espoir de titre mais s’accroche à sa seconde place alors que nous nous avons encore besoin de victoires pour ne pas nous mettre de pression dans les derniers matches. Nous connaissons bien cet adversaire et si nous avons été battus là-bas cette saison, en ne faisant pas un bon match, l’an dernier nous avions reporté les deux confrontations. Ce sera important de bien entrer dans la rencontre mais j’ai moins de doutes chez nous car nous l’intensité qui nous fait défaut à l’extérieur nous savons la mettre dans notre salle. Par contre, la R2 a un match important juste avant et certains joueurs devront donc faire les deux matches. Il faudra donc en tenir compte dans la gestion des rotations.

À noter que Duchêne sera à nouveau absent et que André et Davreux sont incertains.