Matteo Melotte s’est bien adapté

Ses efforts lui ont donc permis d’aller chercher son premier podium dans sa nouvelle catégorie, celle des élites sans contrat et des espoirs. "J’en suis content, cela met en confiance pour les prochaines courses: on voit que la forme est bien là."

Le Mémorial Scieur-Lambot, à Florennes, était sa première kermesse de la saison. "Je n’avais fait que des interclubs avant ça ou des épreuves UCI", continue celui qui a rejoint cet hiver la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. "Cela ne s’était pas bien passé sur ma première compétition, à Bruxelles-Opwijk. Mais je revenais d’une grippe et je n’étais pas encore super. J’ai ensuite disputé le Tour des Cent Communes, une épreuve UCI de catégorie 2, en France, et l’interclubs de la Get Up Cup. J’y ai travaillé pour l’équipe, à remonter mes coéquipiers. J’ai aussi disputé, la veille de Florennes, une manche des U23 Road Series, aux Pays-Bas. Je n’ai pas pris le placement trop au sérieux, et après 100 mètres, avec ce vent, cela a borduré. Je l’ai payé !" Une expérience et un apprentissage qu’il n’oubliera pas.

Ce week-end, il retournera sur le front d’une course internationale. En Italie, cette fois. "J’ai été repris par l’équipe pour disputer le Trofeo Piva, une épreuve UCI de catégorie 2, continue l’ancien coureur du Ser Vélo Team. Il y a quand même un monde de différence par rapport aux courses chez les juniors. Cela roule vraiment plus fort, mais c’est aussi beaucoup plus contrôlé. Je suis assez rassuré par mes débuts. J’espère continuer à progresser. Je suis très content d’avoir obtenu un podium à Florennes. Mais le vrai objectif, ce sera d’en obtenir sur un interclubs."

Il espère y arriver à force de persévérance et d’apprentissage dans ces pelotons de l’antichambre des pros. A-t-il envie de découvrir certaines grandes courses, pour cette première saison chez les moins de 23 ans ? "Je ne pensais pas que j’avais un profil de grimpeur, mais j’ai l’impression que cela me convient bien . Cela me donne envie d’être repris pour une course comme Liège-Bastogne-Liège."