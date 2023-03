Losfeld rêve de l’équipe nationale

Il termina à peine une minute plus loin que le champion de Belgique. "Filip Meirhaeghe, le sélectionneur national, est venu me féliciter après la course, poursuit Louis Losfeld. Il m’a dit qu’il allait réfléchir à une éventuelle sélection en équipe nationale pour moi. Ce serait énorme !"

Il va donc tout faire prochainement pour engranger d’autres résultats et convaincre l’ancien champion du monde de cross-country. "Ce sera mon grand objectif, j’espère donc bien me comporter sur les prochaines manches des 3 Nations Cup. Sur lesquelles j’espère aussi prendre des points UCI. Je suis très content de ce début de saison. Je sens que je peux pousser fort sur le vélo."