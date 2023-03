L’étape décisive pour le titre ?

Le discours est assez semblable, du côté philippevillain. "C’est le gros match de la fin de saison. Mais, même si on s’imposait, il n’y aurait rien de fait, prévient Céline Roulin. On devra encore affronter Doische, en derby, et Tellinam, deux équipes qui peuvent nous faire perdre des plumes. Je pense que ce sera tendu jusqu’au bout. On ne s’attendait pas à la défaite d’Anhée à Jemeppe. Mais cette équipe est aussi la seule à nous avoir battues au premier tour (2-3). C’est une belle affiche. Et j’espère que les deux formations y démontreront l’étendue de leurs capacités."

Après leur explication initiale, en tout début d’exercice, les deux protagonistes ont suivi un parcours identique: un seul revers (3-1 à Jemeppe) et une flopée de succès à trois points. "Dans les chiffres, on est très proches, confirme la numéro 10 anhétoise. Lors du match aller, avec les renforts venus de Profondeville, on ne se connaissait pas encore très bien. Il a fallu quelques matchs pour se mettre en jambes. On menait d’ailleurs 0-2, avant de laisser filer les deux sets suivants et d’émerger. On savait que Romedenne jouerait aussi le haut de classement. On a évidemment suivi leurs résultats et je suis allée les voir une fois, à Jemeppe. Mais je ne sais pas du tout comment elles ont évolué dans leur jeu, depuis."

"Beaucoup ont affirmé qu’on viserait la montée, mais ce n’était pas le cas. Avec le noyau à disposition, notre objectif était le Top 5, précise la coach romedennoise. Ce qui comptait, c’était de n’avoir aucun regret en quittant le terrain. Mais, au fur et à mesure de la saison, on a vu que nos prestations étaient de qualité. Sur le papier, Anhée est favori. Mais je n’oserais pas parier sur le résultat du match. Peut-être a-t-on des points forts qu’elles n’ont pas et inversement. On verra ça samedi. La forme du jour comptera aussi. J’ai des jeunes parfois un peu fragiles, mentalement. Elles peuvent perdre leurs moyens. Ou bien sortir un tout gros match."

Si la présidente visiteuse veille à ménager sa passeuse (dos), le camp visité devrait être au complet. "Il y a des petites blessures, mais on se soigne pour tenir le coup jusqu’au bout, ajoute celle qui a rejoint Anhée voici cinq ans, en provenance de Doische. Ce duel aurait dû, en fait, se disputer en janvier, mais on avait accepté son report, afin de permettre aux étudiantes de Romedenne d’être là. On n’a pas voulu jouer petits bras, en profitant de la situation. C’est quand même mieux que les deux effectifs soient au complet pour un tel match." Un geste de fair-play à souligner.