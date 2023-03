Une cinquième défaite de rang pourrait, en effet, reléguer le club namurois, deuxième il y a un mois, à la huitième place. "On vit une fin de saison compliquée avec les blessures, mais ce n’est pas pour autant qu’on va galvauder les derniers matchs. On a toujours envie de jouer les play-off", assure Adrien Bierman. Pour rester dans le coup, gagner à Esneux est donc nécessaire. "Il faudra ralentir le tempo, ne pas rentrer dans leur jeu et ne pas les laisser prendre confiance. À huit, nous devrons gérer en malins nos fautes, notre fatigue et les fins de quart-temps", explique le capitaine, très satisfait par la campagne de transferts bouclée par le club. "Nous aurons des recrues de qualité, totalement en adéquation avec notre style de jeu rapide. Nous avons eu une discussion entre joueurs et membres du comité à propos des besoins de l’équipe, et je pense que les départs sont comblés."

Ciney – Kain (s. 20 h 45)

Auteurs, à sept, d’un très bon match à l’aller (55-86), les Cinaciens ont l’occasion d’écarter un sérieux concurrent dans la course aux play-off ce samedi. À Ciney de confirmer sa bonne forme des dernières semaines, face à une équipe de Kain souvent plus à l’aise à domicile.