Les Cinaciens joueront pour les places 9 et 10

Les Cinaciens avaient bouclé le premier tour de la division 4 B seniors à la quatrième place. Au terme de leur dernier match de la phase classique, qui les opposait samedi dernier à Helios Charleroi, à domicile, ils se retrouvent un échelon plus bas. "On ne peut pas dire que notre second tour s’est mal passé. Il a été conforme à nos attentes, sachant qu’on devait davantage se produire en déplacement et qu’on a rarement été au complet, pour des raisons professionnelles surtout, analyse leur coach, Mathieu Hastir. On espérait encore remonter d’un cran. Mais, malgré une bonne prestation, on s’est incliné de deux goals d’écart contre les Carolos (8-10), qui alignent une équipe plus expérimentée. Notre bilan est donc moins bien qu’espéré, mais vu notre effectif, on est à notre place."