Les Boninnoises doivent rester au contact de Braine

Loyers - Braine (d. 15 h)

Avant leur mois d’avril importantissime, les "Rouges" accueillent le leader invaincu, Braine. Une parfaite préparation, en somme. "Face à la machine brainoise, on essayera de limiter la casse et d’intégrer A. Ernoux", explique le coach loyersois, Nicolas Rassart, qui attend un noyau plus étoffé pour les duels face à Pepinster et Profondeville.

Schaerbeek - Profondeville (d. 13 h)

Les Mosanes n’auront qu’une envie ce dimanche, en banlieue bruxelloise: la victoire. Depuis quelques semaines, les filles de Jordan Mouchart alternent un rythme d’une victoire, suivie d’une défaite. Afin de valider à 100% leur maintien, un succès à Schaerbeek est le bienvenu. Si on suit la logique, les Sharks restant sur un revers à Liège, la suite devrait être plus positive.

Mons - Namur (s. 18 h 30)

Les Montoises étaient venues s’imposer au Hall Octave Henri lors du premier tour. Mais, depuis, les Namuroises ont évolué et ce duel dans la cité du Doudou risque d’être disputé. "Logiquement, nous avions été battus par plus forts que nous à l’aller, avoue l’entraîneur Aurélien Garraux. Nous restons sur deux défaites à Boninne et les filles ont à cœur de renouer avec une série de victoires."